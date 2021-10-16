Омск, 16 октября, 2021, 11:11 — ИА Регнум. С 18 октября три факультета Омского государственного университета переходят на дистанционный режим обучения. Об этом сообщает портал «СуперОмск» со ссылкой на приказ исполняющего обязанности ректора вуза Романа Смелика.

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Решение касается студентов экономического, юридического факультетов, а также факультета филологии и медиакоммуникаций.

«Перевод объясняется как мера противодействия распространению новой коронавирусной инфекции», — отмечает издание.

Как сообщало ИА REGNUM, всего по состоянию на 15 октября в Омской области подтверждено 90 123 случая заражения коронавирусом. Выздоровели к настоящему времени 71 191 человек, скончались 2314 жителей региона.

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