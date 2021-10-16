Ярославль, 16 октября, 2021, 11:05 — ИА Регнум. В Ярославле открыли памятную стелу в честь 60-летия Ярославского нефтеперерабатывающего завода (ПАО «Славнефть-ЯНОС»). Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Славнефть-ЯНОС» Стела, посвящённая юбилею Ярославского НПЗ

Стела установлена напротив центрального входа спортивно-оздоровительного комплекса «Атлант».

Место установки выбрано не случайно. В 1955—1961 годы параллельно с началом строительства завода на окраине города начал возводиться поселок нефтестроителей — рабочих и служащих нефтеперерабатывающего производства. Позднее, в 1995 году был открыт и спортивный комплекс «Атлант» — дочернее предприятие завода, ставшее в 90-е одним из самых современных в Ярославле. Возле него и расположена памятная стела ЯНОСа.

Стела выполнена из бронзы и представляет собой скульптурную композицию — уменьшенную копию основной технологической цепочки ПАО «Славнефть-ЯНОС». На объекте нанесен QR-код, отсканировав который любой желающий сможет получить информацию о предприятии.

«Славнефть-ЯНОС» Открытие стелы

На торжественном открытии выступили мэр города Ярославля Владимир Волков, генеральный директор ПАО «Славнефть-ЯНОС» Николай Карпов, председатель Совета ветеранов «ПАО «Славнефть-ЯНОС» Любовь Шохирева.

«Я хочу сказать огромное спасибо руководству, которое реализовало эту задумку. Связь между производством и городской средой — это очень важно. Когда есть такое предприятие, город развивается и идёт вперед. Мы слышим друг друга и взаимодействуем. Хочется пожелать предприятию дальнейшего роста», — сказал мэр Ярославля Владимир Волков.

«Для нас, ветеранов, завод — это наша жизнь, наша судьба. Мы храним память о героическом труде заводчан. Сегодня в нашем районе появилась стела. Это не только дань памяти шести десятилетиям завода, это воплощённый символ связи времен и поколений, прошлого, настоящего и будущего. 60 лет — много и мало. Я верю, что для завода это молодость, полная ярких открытий и достижений. Я поздравляю завод с юбилеем и желаю уверенно шагать в новое десятилетие, строить самые смелые планы и реализовывать амбициозные проекты», — сказала Любовь Шохирева.

Стелла имеет все шансы стать новой достопримечательностью Красноперекопского района и всего Ярославля, имеющего статус Столицы Золотого кольца.