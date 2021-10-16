Памятную стелу открыли в честь 60-летия ПАО «Славнефть-ЯНОС»
Ярославль, 16 октября, 2021, 11:05 — ИА Регнум. В Ярославле открыли памятную стелу в честь 60-летия Ярославского нефтеперерабатывающего завода (ПАО «Славнефть-ЯНОС»). Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Стела установлена напротив центрального входа спортивно-оздоровительного комплекса «Атлант».
Место установки выбрано не случайно. В 1955—1961 годы параллельно с началом строительства завода на окраине города начал возводиться поселок нефтестроителей — рабочих и служащих нефтеперерабатывающего производства. Позднее, в 1995 году был открыт и спортивный комплекс «Атлант» — дочернее предприятие завода, ставшее в 90-е одним из самых современных в Ярославле. Возле него и расположена памятная стела ЯНОСа.
Стела выполнена из бронзы и представляет собой скульптурную композицию — уменьшенную копию основной технологической цепочки ПАО «Славнефть-ЯНОС». На объекте нанесен QR-код, отсканировав который любой желающий сможет получить информацию о предприятии.
На торжественном открытии выступили мэр города Ярославля Владимир Волков, генеральный директор ПАО «Славнефть-ЯНОС» Николай Карпов, председатель Совета ветеранов «ПАО «Славнефть-ЯНОС» Любовь Шохирева.
Стелла имеет все шансы стать новой достопримечательностью Красноперекопского района и всего Ярославля, имеющего статус Столицы Золотого кольца.
Справка: ПАО «Славнефть-ЯНОС» занимает третье место в России по объему переработки нефти, первое — по объему выпуска авиационного керосина, обладает технологией производства смазочных масел III группы, а также уникальной технологией маловязкой углеводородной основы для буровых растворов. Предприятие производит более 60 наименований товарной продукции, самые востребованные из которых входят в сотню лучших товаров России. Более 5% всех видов автомобильного бензина и дизельного топлива, произведенного в России, выпускает именно ПАО «Славнефть-ЯНОС».