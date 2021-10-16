Чита, 16 октября, 2021, 11:03 — ИА Регнум. Вслед за директором федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный парк «Алханай» под уголовное преследование в Забайкалье попал и его заместитель. Об обвинении, предъявленном женщине 1970 года рождения по ч. 3 ст. 160 УК РФ («Присвоение вверенного имущества, совершённое группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения»), известило территориальное СУ СК РФ.

Наталия Судец Национальный парк

По данным следствия, обвиняемая по предварительному сговору с директором национального парка, путем составления фиктивных договоров, присваивали денежные средства возглавляемого учреждения.

В частности, в 2019 году обвиняемые по фиктивному договору на ремонт автомобиля похитили свыше 100 тыс. рублей. По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Уголовное дело возбуждено по материалам оперативной разработки Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября 2021 года было предъявлено обвинение директору федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный парк «Алханай».

Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ («Присвоение вверенного имущества, совершённое лицом с использованием своего служебного положения»). Речь идёт о фиктивных договорах, которые позволяли начальнику присваивать денежные средства.

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