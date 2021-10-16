Манчестер, Великобритания, 16 октября, 2021, 11:03 — ИА Регнум. Агент французского полузащитника футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Поля Погбы — Мино Райола, настаивает на том, чтобы его подопечный перешел в мадридскую команду «Реал». Об этом 16 октября сообщает АВС.

Антон Зайцев Поль Погба

По информации источника, руководство мадридской команды намерено предложить 28-летнему футболисту контракт, согласно которому его ежегодная зарплата будет составлять €14 млн.

При этом ранее Райола также не исключил возможности того, что полузащитник вернется в туринский «Ювентус». Текущий контракт игрока рассчитан до лета 2022 года и его будущее пока не определено.

Отметим, в нынешнем сезоне Поль Погба сыграл в составе «МЮ» в девяти матчах, в которых отметился семью результативными передачами.