Владикавказ, 16 октября, 2021, 11:00 — ИА Регнум. Следственные органы, прокуратура и руководство ФСИН РФ проводит проверку по факту бунта в колонии №1 в городе Владикавказе. В Республику Северная Осетия вылетела комиссия из главка во главе с заместителем директора Федеральной службы наказания РФ Рустамом Степаненко, сообщили в ведомстве.

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Пожар в колонии в Колпино

Помимо этого проверку по факту учиненных беспорядков проводит следственное управление СК Северной Осетии и прокуратура, сообщили в следственном и надзорном ведомствах.

Напомним, в настоящее время ситуацию в колонии № 1 города Владикавказа удалось стабилизировать. Накануне, 15 октября, заключенные из солидарности с двумя помещенными в штрафной изолятор осужденными устроили погром, в котором приняли участие, по информации СМИ, около 200 человек. Они вывели из строя видеокамеры, ломали ограждения в жилой зоне и мебель.