Крутихинский район, Алтайский край, 16 октября, 2021, 10:53 — ИА Регнум. История с ещё одним жестоким опекуном получила дальнейшее развитие в Алтайском крае. По данным территориального СУ СК РФ, мера пресечения в виде домашнего ареста применена к 42-летней жительнице Крутихинского района.

Жестокое обращение с детьми

По данным следствия, с 2019 по октябрь 2021 года на воспитании подозреваемой находились четверо мальчиков: 2007, 2008 и 2010 годов рождения. На протяжении длительного времени опекун систематически причиняла несовершеннолетним физические и психические страдания путем нанесения побоев. Не выдержав истязаний, дети сбежали из семьи. В настоящее время они помещены в одно из детских учреждений края.

Подозреваемая отрицает свою причастность к совершению противоправных деяний в отношении детей. Уголовное дело возбуждено по п.п. «а», «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание заведомо несовершеннолетнего, совершенное в отношении двух и более лиц»).

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае возник новый скандал, связанный с истязанием детей в приёмной семье. Четверо братьев (пятиклассник, двое шестиклассников и восьмиклассник) постоянно подвергались моральным и физическим издевательствам в селе Заковряшино Крутихинского района. Истощение и побои подтвердила экспертиза.

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