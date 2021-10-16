Сестрорецк, Санкт-Петербург, 16 октября, 2021, 10:56 — ИА Регнум. Водоканал завершил демонтаж поврежденного участка труба в Курортном районе Санкт-Петербурга, из-за которого жители города Сестрорецк, а также пяти поселков остались на сутки без воды. Об этом 16 октября сообщили в пресс-службе ГУП «Водоканал».

Пресс-служба ГУП «Водоканал» Авария на водоводе диаметром 700 мм вдоль Левашовского шоссе в Курортном районе Петербурга.

Авария на водоводе произошла вечером 15 октября из-за чего для проведения аварийно-восстановительных работ была приостановлена работа Горской водопроводной насосной станции и Сестрорецкой водопроводной станции. В результате было прекращено водоснабжение города Сестрорецк и прилегающих поселков Горская, Тарховка, Александровская, Разлив и Лисий Нос.

На время проведения работ были установлены 18 прицеп-цистерн — в первую очередь их направили ксоциально-значимым учреждениям, в том числе три цистерны установлены на территории больницы № 40 в Сестрорецке.

«Для возможности подачи воды в резервуары Горской насосной повысительной станции для обеспечения пожаротушения бригады Водоканала в течение ночи проложили в обход отключенного участка временный водопровод из пожарных рукавов диаметром 150 мм протяженностью 6, 3 км. Помощь предприятию оказали силы пожарно-спасательного гарнизона, предоставившие Водоканалу дополнительные 137 рукавов протяженностью 2,7 км», — рассказали в пресс-службе.

Всю ночь аварийная бригада предприятия вела аварийно-восстановительные работы на водоводе диаметром 700 мм вдоль Левашовского шоссе в Курортном районе. В 06:00 мск 16 октября был завершен демонтаж поврежденного участка трубы протяженностью 6 метров. Рабочие предприятия приступили к его замене.

«Сегодня Водоканал уже приступил к замене поврежденного участка. Для того, чтобы вернуть воду в дома жителей, специалисты предприятия проведут строительные работы по монтажу нового участка водовода, затем проведут гидравлические испытания. На следующем этапе сотрудники филиала «Водоснабжение Санкт-Петербурга» проведут отбор пробы воды, чтобы убедиться в качестве услуг водоснабжения. В дальнейшем рабочим предстоит провести засыпку котлована», — подытожили в пресс-службе.