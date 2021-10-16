Челябинск, 16 октября, 2021, 10:46 — ИА Регнум. В Челябинске скончалась заместитель главврача областной психбольницы Ольга Барковская. Об этом пишут СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Женщина ушла из жизни 12 октября, В медицине она проработала 30 лет. По данным 74.Ru, у женщины был коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в городе умер молодой солист театра оперы и балета. По данным изданий, у него тоже был COVID-19.