Кызыл, 16 октября, 2021, 10:46 — ИА Регнум. В министерстве здравоохранения Тувы отметили рост темпов вакцинации от коронавируса. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, республика вышла на 20 место среди регионов России с показателем 231 человек на 100 тыс. населения.

Minzdravtuva.ru Вакцинация от коронавируса. Тува

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В ряде районов план вакцинации выполнен более, чем на 80%. В числе отстающих оказались Кызыл, Барун-Хемчикский и Тере-Хольский районы, где привиты лишь 43−62% от плана.

«Первым компонентом привито 113 813 человек с ростом числа вакцинированных на 4021 человек в сравнении с предыдущей неделей. Полный курс вакцинации прошли 105 757 человек, в том числе 15 525 граждан старше 60 лет», — отметили в минздраве.

При этом всего в регион к настоящему времени поступило более 192,5 тыс. комплектов вакцин.

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