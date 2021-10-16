Владикавказ, 16 октября, 2021, 10:44 — ИА Регнум. Ситуацию в колонии №1 города Владикавказа удалось взять под контроль. Беспорядки, которые устроили заключенные, прекращены. Пострадавших среди сотрудников и заключенных нет. Такую информацию обнародовала пресс-служба ФСИН.

Антон Самарский Колония

По данным ведомства, в колонии отбывают наказание около 500 осужденных, в бунте участвовали почти 200 из них. Причиной волнений назвали солидарность осужденных с двумя заключенными, отправленными за нарушения в штрафной изолятор за отказ подчиниться требованиям сотрудников исправительного учреждения. Во время плановых обысков зачинщики конфликта призвали других осужденных устроить массовые беспорядки.

«Осужденные учинили погром, начали ломать локальные ограждения в жилой зоне, вывели из строя видеокамеры»,— пишет ТАСС.

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