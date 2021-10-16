Ливерпуль, Великобритания, 16 октября, 2021, 10:43 — ИА Регнум. Нападающий ливерпульского футбольного клуба «Эвертона» Доминик Калверт-Льюин может покинуть свою команду в зимнее трансферное окно. Об этом 16 октября сообщает Daily Mail.

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По данным источника, 24-летний футболист — приоритетная трансферная цель лондонской команды «Арсенал» зимой и на покупке игрока настаивает главный тренер лондонцев Микель Артета.

Отметим, в нынешнем сезоне Доминик Калверт-Льюин сыграл в составе «Эвертона» в трех матчах английской Премьер-лиги и отметился в них тремя забитыми голами. Его действующий контракт рассчитан до лета 2024 года.