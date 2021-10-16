Барнаул, 16 октября, 2021, 10:42 — ИА Регнум. Всего в Алтайском крае на 15 октября 2021 года остаются нераскрытыми 3804 преступления. Об этом было заявлено на оперативном совещании в территориальном СК СК РФ, где обсудили итоги работы ведомства за 9 месяцев 2021 года.

Преступность

Из общего числа нераскрытых — 1557 убийств (по 1551 уголовному делу), 627 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ, 286 изнасилований и 56 преступлений, предусмотренных ст. 132 УК РФ, а также 1278 преступления иной категории.

«Данный остаток нераскрытых преступлений сформирован за период времени более 70 лет — так в следственном отделе по городу Рубцовск имеется уголовное дело, возбужденное в ноябре 1952 по факту убийства местного жителя», — пояснила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева.

Всего с начала 2021 года алтайскими правоохранителям расследовано 62 преступления прошлых лет, из которых девять уголовных дел об убийствах, девять — о преступлениях, предусмотренных ч. 4 ст.111 УК РФ, а также восемь — об изнасилованиях и преступлениях, предусмотренных ст. 132 УК РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году на территории столицы Алтайского края было зарегистрировано 11 864 преступления, а снижение числа уголовно наказуемых деяний составило 4,8%.

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