Кемерово, 16 октября, 2021, 10:39 — ИА Регнум. Прокуратура Кемерова проверила, как администрацией города исполняются требования законодательства о гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций. Установлено, что два микрорайона Рудничного района и жилой район Лесная поляна не охвачены средствами коллективного оповещения о ЧС. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном ведомстве.

Система оповещения при ЧС

«Отсутствие информированности населения напрямую влияет на возможность своевременной эвакуации с опасной территории и оперативному принятию мер по спасению жизни и здоровья», — уточнили в прокуратуре.

В суд был направлен иск с требованием обязать мэрию спроектировать и установить коллективные средства оповещения. Требования полностью удовлетворены.

Отмечается, что во исполнение судебного решения власти заключили муниципальный контракт. Сейчас завершаются работы по монтажу и подключению электросирен.