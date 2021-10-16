Звёздный городок, Московская область, 16 октября, 2021, 10:31 — ИА Регнум. Японские космические туристы Юсаку Маэзава и Йозо Хирано в ходе показательной тренировки продемонстрировали навыки, полученные при подготовке к полёту на Международную космическую станцию. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Gctc.ru Центр подготовки космонавтов им. Ю.А.Гагарина

Предприниматель Юсаку Маэзава и его помощник Йозо Хирано отравятся в качестве туристов на МКС на корабле «Союз МС-20». В июне 2021 года они начали подготовку к космическому полёту. К середине октября будущие туристы продемонстрировали полученные навыки.

Маэзава, Хирано и космонавт Александр Мисуркин, который будет управлять кораблём «Союз МС-20», провели показательную тренировку в Центре подготовки космонавтов. На тренажёре российского сегмента МКС участники предстоящего полёта отработали алгоритм действий в случае аварийной ситуации на станции. Космонавт Мисуркин высоко оценил уровень подготовки японских туристов.

«Подобные тренировки дают полное представление о людях, с которыми предстоит лететь в космос. Я очень рад работать с этим экипажем, потому что каждый готов мне подставить свое плечо. В свою очередь, стараюсь не подвести их», — отметил космонавт.

Старт корабля «Союз МС-20» назначен на 8 декабря 2021 года. Японские туристы проведут в космосе 12 суток.