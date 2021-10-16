Рим, 16 октября, 2021, 10:31 — ИА Регнум. Главный тренер римского футбольного клуба «Рома» Жозе Моуринью интересуется возможностью заполучить в число своих подопечных полузащитника «Барселоны» Рики Пуча. Об этом 16 октября сообщает Sport.es.

joshjdss Жозе Моуринью

По данным источника, сам 22-летний футболист до этого был категорически против перехода или даже аренды в другой команде, однако в настоящее время в каталонском клубе появился 17-летний хавбек Гави, что усугубляет положение Пуча в «Барселоне».

Отмечается, что это обстоятельство может подтолкнуть игрока сменить клубную прописку, чем и намерена воспользоваться «Рома».

Отметим, в нынешнем сезоне Рики Пуч сыграл в составе «Барселоны» в четырех матчах и не отметился в них никакими результативными действиями.