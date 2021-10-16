Горно-Алтайск, 16 октября, 2021, 10:30 — ИА Регнум. Сотрудник МВД по Республике Алтай, майор внутренней службы Сергей Аксёнов награждён ведомственной медалью «За смелость во имя спасения» за спасение шестилетней девочки. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону.

Открытый люк

Вечером 18 марта, привезя сына на тренировку в Ледовый дворец, полицейский услышал женский крик и бросился на помощь. Выяснилось, что ребёнок, прогуливаясь по прилегающей к спортивному объекту территории, провалился в водосливной колодец.

«Оценив обстановку, он (Сергей Аксёнов) нашел буксировочной трос у водителей на автостоянке, обвязавшись которым, спустился в колодец и достал девочку, которую впоследствии доставили в Республиканскую детскую больницу с признаками переохлаждения», — отметили в ведомстве.

Вытащить девочку из колодца, наполненного водой ему помогли сын, а также подоспевшие на помощь очевидцы.

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