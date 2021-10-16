16 октября 2021 | Время чтения 2 мин

В Польском институте международных отношений (PISM) предложили Евросоюзу ввести новые финансовые санкции против России. В Сети напомнили: «Всю историю Польша задиралась на Россию и всю историю в конечном итоге выхватывала люлей от русского солдата».

Светлана Шаповалова, , 11:39 — REGNUM Известие о том, что в Польше предложили ЕС ввести новые санкции «из-за агрессивных шагов» России, сочли забавным в Сети. Люди считают, что «гиена Европы совсем оборзела». Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее любопытные комментарии.

Украина. Польша Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Дайте газу, а мы вам санкций, и ещё будем деньги вливать в НКО и иноагентов… Даже не палятся», — иронизирует Александр.

«Польшу давно надо поставить на место. А то «гиена Европы» совсем оборзела», — поддерживает Марина.

«Никчемная страна, шакал Европы, что ещё скажешь», — соглашается Дмитрий Яковлев.

«Агрессивных шагов»? Озвучьте весь список, пожалуйста!», — смеется Наиль Закиров.

«А почему они не хотят запретить покупать российский газ в первую очередь себе? Он же проклятый агрессивный русский газ, зачем они его покупают и спонсируют кляту Руссию?» — вопрошает Макс.

«Пусть эту зиму сначала переживут. А газ для Польши только по рыночной цене», — предлагает Om.

«Польша всегда зависела всю историю от кого-то. Да вообще, конечно, что Польша, что Украина на мировой кухне, у этих стран авторитета особого нет. Вот и пытаются хоть как--то, но напомнить о себе», — отмечает Dr. Crew.

«Вспоминаем историю: Польша редко была независимой. В основном — под теми, кто сильнее или кто платил (крайний случай более редкий). И поляки не любят об этом вспоминать. Вот и сейчас, у Польши есть очередной, на этот раз заокеанский хозяин, которому они преданно лижут руку. А пресловутый «Польский гонор» — это лишь тост за столом», — считает Михаил.

Шакал Табаки Цитата из мф Маугли. Реж. Роман Давыдов. 1973. СССР

«Ну, а что? Клубнику и яблоки уже продали, теперь можно и повоевать. До следующего сезона», — смеётся АБ.

«Всю историю Польша задиралась на Россию и всю историю в конечном итоге выхватывала люлей от русского солдата. И всю историю русские правители великодушно дарили Польше свободу. Только благодаря этому Польша есть сейчас на карте Европы как самостоятельное государство», — заметил Макс.

«В Польше рекомендуют усилить поддержку гражданского общества в России через социальные сети и дипломатические каналы. Вот чем спецслужбам нужно заняться», — считает Александр.

«Хочешь развала ЕС — послушай Польшу, так называется. Любители за чужой счёт делать предложения», — замечает Наталья.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что в Польше предложили ЕС ввести новые санкции «из-за агрессивных шагов» России, известили в RT со ссылкой на документ Польского института международных отношений (PISM). Специалисты предложили ввести для России финансовые санкции ЕС, связанные с банковской и энергетической областями.

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