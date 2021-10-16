Москва, , 10:16 — REGNUM Министерство внутренних дел и министерство транспорта России предложили внести в правила дорожного движения изменения, касающиеся электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом сообщается в проекте постановления правительства РФ.

Предлагается, что средства индивидуальной мобильности могут передвигаться со скоростью не более 25 километров в час.

Также предлагается ограничить массу СИМ, которые имеют право для совместного передвижения с пешеходами, — 35 килограммами.

Лицам в возрасте до семи лет разрешается передвигаться на велосипедах и СМИ по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам (на стороне движения пешеходов), пешеходным зонам.

При этом дети младше семи лет могут передвигаться на данных средствах только в сопровождении взрослых.

Гражданам старше 14 лет предлагается разрешить ездить на СИМ по обочине дороги или правому краю проезжей части, но только если нет тротуаров и пешеходных дорожек, а на дороге действует ограничение скорости до 60 километров в час.

Также предлагается запретить гражданам на СИМ обгонять и объезжать транспортные средства с левой стороны.