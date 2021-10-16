Вашингтон, 16 октября, 2021, 10:10 — ИА Регнум. Единственная работа Джорджа Клуни в фильме про супергероев оказалась крайне неудачной, поэтому он больше не участвовал в подобных проектах, заявил актёр на пресс-конференции. Об этом сообщает журнал Vanity Fair.

Miss Shari Джордж Клуни

Джордж Клуни дал пресс-конференцию, посвящённую предстоящему выходу фильма «Нежный бар», над которым он работает в качестве режиссёра. Один из журналистов задал вопрос о возможном участии Клуни в супергеройском фильме.

Актёр напомнил, что единственной его работой фильме про супергероев стала главная роль в фильме 1997 года «Бэтмен и Робин». Этот фильм получил низкие оценки от зрителей, а критики признали его одним из худших супергеройских фильмов всех времён.

«Я снялся в одном фильме о супергероях, который испортил так сильно, что мне не позволяли приближаться к съёмочным площадкам с подобными проектами», — ответил Клуни.

Он добавил, что считает своими лучшими актёрскими работами роли в фильмах в духе 60-х и 70-х годов. Клуни отметил, что это время было лучшим для американского кинематографа.