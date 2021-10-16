Челябинск, 16 октября, 2021, 10:09 — ИА Регнум. В Челябинской области 15 октября обнаружили 415 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего было подтверждено 103 935 случаев заражения. Вылечились пока 87 165 пациентов.

Больных COVID-19 насчитывается 11 642 человека. Скончались от этой болезни уже 3816 пациентов.