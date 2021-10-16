Кемерово, 16 октября, 2021, 10:05 — ИА Регнум. Жителей Кемеровской области предупредили о неблагоприятных метеоусловиях, способствующих накоплению вредных примесей. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Экология

«В соответствии с прогнозируемыми метеорологическими условиями и ожидаемой синоптической ситуацией, в Новокузнецке, Прокопьевске и Новокузнецком районе ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе», — говорится в официальном сообщении.

Предприятиям рекомендовали сократить выбросы с 18:00 15 октября до 18:00 (время местное) 18 октября.