Абакан, 16 октября, 2021, 10:03 — ИА Регнум. В Хакасии за девять месяцев с начала года зарегистрировано девять происшествий на водоёмах, в результате которых погибли восемь человек. Ещё двое были спасены, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Енисей

Число трагических происшествий на воде в регионе снизилось вдвое по сравнению с январём-сентябрём 2020 года, когда утонули 17 человек.

По мнению инспекторов, этому способствовала профилактическая работа подразделений ГИМС, местных властей и министерств, контроль за местами массового отдыха жителей и организация спасательных постов.

«Осенью опасность водоёмов существенно увеличивается за счёт снижения средней температуры воды до 6−8 градусов. Если летом внезапное падение в воду, как правило, доставляет человеку лишь дискомфорт, то осенью такое событие очень часто приводит к гибели», — добавили в ведомстве.