Денвер, США, 16 октября, 2021, 10:01 — ИА Регнум. Российский форвард хоккейного клуба североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин получил травму. Об этом 16 октября сообщает журналист Петер Бауф на своей странице в соцсети Twitter.

DalStars9 Валерий Ничушкин

По информации источника, 26-летний российский хоккеист из травмы верхней части тела выбыл на несколько недель.

Отметим, в нынешнем сезоне Валерий Ничушкин сыграл только один матч регулярного чемпионата в составе «Колорадо» с командой «Чикаго Блекхоукс» (4:2), в котором он отметился одной результативной передачей.