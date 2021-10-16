Ярославль, 16 октября, 2021, 10:03 — ИА Регнум. Ярославский нефтеперерабатывающий завод (ПАО «Славнефть-ЯНОС») отмечает своё 60-летие, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Юбилейные мероприятия в Ярославле прошли 15 октября 2021 года.

Юбилей ПАО «Славнефть-ЯНОС»

Датой рождения завода считается 13 октября 1961 года — в этот день на Ново-Ярославском НПЗ была произведена первая партия бензина. Тогда открытие завода дало новый импульс развитию Ярославля и всей отрасли нефтепереработки страны. Для работников предприятия был построен новый район, социальная инфраструктура.

Развитие завода не останавливается и сегодня. В рамках юбилейных торжеств состоялась церемония закладки капсулы на месте нового Комплекса глубокой переработки нефти.

Закладка капсулы

Строительство комплекса станет новым этапом в истории завода. Он позволит значительно повысить эффективность работы, в том числе за счет увеличения глубины переработки нефти до 99,3%. Увеличится и объём выпуска светлых нефтепродуктов.

«Нашим предшественникам удалось построить завод в рекордные сроки. Как мы помним из истории, в 1951 году возникла идея строительства здесь нефтеперерабатывающего предприятия, и всего через девять лет, в 1961 году, была выпущена первая тонна бензина. Сегодня мы с вами делаем новый виток в истории завода, подобно тому, который когда-то совершили наши отцы и деды, с нуля возводившие Ново-Ярославский НПЗ. Комплекс глубокой переработки нефти позволит в четыре раза поднять экономические показатели предприятия и увеличить глубину переработки нефти до 99,3%. Достижение этих результатов свидетельствует о том, что связь между нами и первыми нефтепереработчиками — теми, кто пускал завод — не нарушена, а значит, нам, наследникам этого опыта, также по плечу любые вызовы», — сказал генеральный директор ПАО «Славнефть-ЯНОС» Николай Карпов.

Реализация проекта пройдет в два этапа. На первом будет построена установка замедленного коксования — крупнейшая в России, производительность которой составит более 3 млн тонн кокса в год. На втором этапе в эксплуатацию будут введены секции гидроочистки нафты и легкого газойля коксования, которые обеспечат производство сырья для бензина и дизельного топлива.

Проект имеет большое значение для экологической безопасности за счет применения современных технологий и оборудования.

«Когда я бываю на современном, нынешнем заводе «Славнефть-ЯНОС», я вижу на лицах людей стремление и гордость. Гордость за то, что завод развивается, практически каждый год открываются новые установки, завершаются крупные технологические изменения. Но то, что будет происходить в ближайшие годы — это важнейший проект не только для завода, это важнейший проект для региона. Это связано и с созданием рабочих мест, и с налогами, которые позволяют развиваться нашей социальной сферы. И это важнейший проект для всей страны», — сказал заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев.

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Решение о выделении средств на строительство комплекса было принято 7 июня 2019 года в рамках XXIII Петербургского международного экономического форума. Соглашения о сотрудничестве было подписано между ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром нефть» и Правительством Ярославской области. На реализацию проекта будет направлено порядка 67 миллиардов рублей. Работы по возведению Комплекса глубокой переработки нефти планируется завершить в 2024 году.

Благодаря проекту в ПАО «Славнефть-ЯНОС» будет создано порядка 400 высококвалифицированных рабочих мест.

Торжества, посвященный 60-летию Ярославского НПЗ, завершились чествованием лучших сотрудников в универсальном культурно-спортивном комплексе «Арена 2000. Локомотив».