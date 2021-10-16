Ярославский НПЗ отметил 60-летие
Ярославль, 16 октября, 2021, 10:03 — ИА Регнум. Ярославский нефтеперерабатывающий завод (ПАО «Славнефть-ЯНОС») отмечает своё 60-летие, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Юбилейные мероприятия в Ярославле прошли 15 октября 2021 года.
Датой рождения завода считается 13 октября 1961 года — в этот день на Ново-Ярославском НПЗ была произведена первая партия бензина. Тогда открытие завода дало новый импульс развитию Ярославля и всей отрасли нефтепереработки страны. Для работников предприятия был построен новый район, социальная инфраструктура.
Развитие завода не останавливается и сегодня. В рамках юбилейных торжеств состоялась церемония закладки капсулы на месте нового Комплекса глубокой переработки нефти.
Строительство комплекса станет новым этапом в истории завода. Он позволит значительно повысить эффективность работы, в том числе за счет увеличения глубины переработки нефти до 99,3%. Увеличится и объём выпуска светлых нефтепродуктов.
Реализация проекта пройдет в два этапа. На первом будет построена установка замедленного коксования — крупнейшая в России, производительность которой составит более 3 млн тонн кокса в год. На втором этапе в эксплуатацию будут введены секции гидроочистки нафты и легкого газойля коксования, которые обеспечат производство сырья для бензина и дизельного топлива.
Проект имеет большое значение для экологической безопасности за счет применения современных технологий и оборудования.
Решение о выделении средств на строительство комплекса было принято 7 июня 2019 года в рамках XXIII Петербургского международного экономического форума. Соглашения о сотрудничестве было подписано между ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром нефть» и Правительством Ярославской области. На реализацию проекта будет направлено порядка 67 миллиардов рублей. Работы по возведению Комплекса глубокой переработки нефти планируется завершить в 2024 году.
Благодаря проекту в ПАО «Славнефть-ЯНОС» будет создано порядка 400 высококвалифицированных рабочих мест.
Торжества, посвященный 60-летию Ярославского НПЗ, завершились чествованием лучших сотрудников в универсальном культурно-спортивном комплексе «Арена 2000. Локомотив».
Справка: ПАО «Славнефть-ЯНОС» занимает третье место в России по объему переработки нефти, первое — по объему выпуска авиационного керосина, обладает технологией производства смазочных масел III группы, а также уникальной технологией маловязкой углеводородной основы для буровых растворов. Предприятие производит более 60 наименований товарной продукции, самые востребованные из которых входят в сотню лучших товаров России. Более 5% всех видов автомобильного бензина и дизельного топлива, произведенного в России, выпускает именно ПАО «Славнефть-ЯНОС».