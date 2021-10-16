Кызыл, 16 октября, 2021, 09:54 — ИА Регнум. В Туве за прошедшие сутки подтвердили 63 новых случая заражения коронавирусом. Лидером по приросту стал Барун-Хемчикский район, где выявлено 14 новых носителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

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«Из 63 заболевших мужчин — 23, женщин — 40. По возрасту: детей до 17 лет — 21, от 18 до 49 лет — 24, от 50 до 64 лет — 7, старше 65 лет — 11», — отметили в минздраве.

Таким образом, число выявленных случаев с начала года в регионе достигло 12 828. В ковидных стационарах Кызыла в настоящее время лечатся 311 больных, в том числе 52 ребёнка.

Занятость коечного фонда достигла 69%. На амбулаторном лечении находятся ещё 296 носителей.