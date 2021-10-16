Кемерово, 16 октября, 2021, 09:53 — ИА Регнум. В Кемеровской области 26 тысяч устаревших светильников заменят на новые светодиодные лампы. Об этом сообщило региональное правительство.

Наталья Диева REGNUM Уличные фонари

«От качества уличного освещения зависит безопасность жителей на улицах и дорогах, комфорт и внешний вид наших населённых пунктов», — прокомментировал губернатор Сергей Цивилёв.

Для этого муниципалитеты привлекут частные инвестиции с помощью энергосервисных контрактов. В 2021 году заключено восемь таких договоров на замену уличного освещения в шести муниципальных образованиях: Кемерово, городские округа Березовский, Киселевский, Междуреченский, Краснобродский и Чебулинский муниципальный округ. Сумма контрактов — более 500 млн рублей.