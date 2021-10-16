Чита, 16 октября, 2021, 09:49 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 16 октября 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 72 549, причём 262 из них обнаружили только за минувшие сутки.

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Вместе с тем 62 610 пациентов (+187 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет уже 1505 человек (+6 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 148 находятся в тяжёлом состоянии (+10 за сутки), 50 пациентов (за последние сутки данные не изменились) подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

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