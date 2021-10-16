Дудинка, Красноярский край, 16 октября, 2021, 09:47 — ИА Регнум. В городе Дудинка Красноярского края перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в разбойном нападении на продуктовый магазин. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МВД по региону.

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По данным следствия, злоумышленник зашёл в магазин и попросил показать ему продукты в морозильной камере.

«Когда продавец стала искать товар, мужчина ударил её ножом. Женщина оказала активное сопротивление и оттолкнув нападавшего, стала звать на помощь, после чего грабитель выбежал через запасный вход и скрылся в неизвестном направлении», — отметили в управлении.

Вскоре подозреваемый в совершении нападения был задержан, им оказался безработный горожанин 1968 года рождения. Уголовное дело возбуждено по статье «разбой». Теперь мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.