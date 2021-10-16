Казань, 16 октября, 2021, 09:44 — ИА Регнум. Российский боксер Федор Чудинов победил досрочно представителя Германии Ронни Миттага в поединке, который проходил в Казани. Об этом 16 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Брэк». Реж. Гарри Бардин. 1985. СССР Бокс

После двух раундов немецкий боксер не вышел на третий из-за травмы и ему было засчитано поражение техническим нокаутом.

Отметим, это победа стала 25-я (17 — нокаутом) в активе 34-летнего Чудинова при двух поражениях и одной ничьей, российский боксер является обладателем золотого титула Всемирной боксерской ассоциации (WBA Gold) и занимает второе место в рейтинге WBA. При этом титул WBA Gold позволяет Чудинову претендовать на звание чемпиона мира.

Для 35-летнего Ронни Миттага это поражение стало пятым при 31 победе (16 — нокаутом) и четырех ничьих.