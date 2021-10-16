Кемерово, 16 октября, 2021, 09:45 — ИА Регнум. Федеральный центр выделит финансовые средства на строительство инженерных сетей и автомобильных дорог в застроенных территориях Центрального района Кемерова, а также в особой экономической зоне «Кузбасс». Об этом сообщило региональное правительство.

Анна Алябьева ИА REGNUM Кемерово

«Мы благодарны за внимание, которое Кузбассу уделяют президент Владимир Путин и правительство России, — прокомментировал губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв. — Мы будем ответственно выполнять все поставленные перед нами задачи для комплексной модернизации экономики региона».

Речь идёт о заявке на 5,6 млрд рублей.