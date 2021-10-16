На Алтае за сутки первую прививку от COVID-19 получили всего 788 человек
Барнаул, 16 октября, 2021, 09:41 — ИА Регнум. В Алтайском крае по состоянию на 16 октября прививки получили 722 760 человек из более двух миллионов жителей. За сутки прирост вакцинированных составил 3659 человек. Такие данные приводит оперштаб.
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Из общего числа привитых 41 378 жителей региона получили первую прививку (+788 за сутки). Число полностью привитых граждан составляет 672 684 человека (+2315 за сутки). Также известно о 8698 ревакцинированных (+556 сутки).
Как сообщало ИА REGNUM, всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило уже 1 030 733 комплектов вакцины против новой коронавирусной инфекции.
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