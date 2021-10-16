Улан-Удэ, 16 октября, 2021, 09:39 — ИА Регнум. В Бурятии растёт число летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. За минувшие сутки зарегистрировано пять новых случаев смерти, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Михаил Рифтин ИА Красная Весна Реанимация

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Все скончавшиеся были в возрасте старше 65 лет. Таким образом, всего за время пандемии жертвами COVID-19 в республике стали 1918 человек.

В ковидных стационарах республики в настоящее время лечатся 750 пациентов, у 603 из которых также выявлена внебольничная пневмония. 76 тяжёлых больных находятся в реанимации. На амбулаторном лечении остаются ещё почти 2,3 тыс. человек.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 971 койка: занято — 750, свободно — 221 коек. Занятость коечного фонда составляет 77,2%», — отметили в оперштабе.