Барнаул, 16 октября, 2021, 09:37 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 16 октября 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 5866 человек, причём 27 из них добавили в сводку только за последние сутки.

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Тяжелобольных насчитывается 782 (+9 за сутки), из них 275 подключены к аппаратам ИВЛ (+1 за сутки). Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (18 004 человека, +35 за сутки) и ОРВИ (55 476 человек, +301 за сутки).

Также известно, что с начала нового учебного года коронавирус выявлен у 1170 детей (+37 за сутки). Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (82 368 человек, +350 за сутки) новый вирус победили 60 344 человека (всего +51 за сутки). Количество тестирований с учётом повторных исследований — 9009 (+926) за минувшие сутки.

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