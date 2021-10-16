Берлин, 16 октября, 2021, 09:37 — ИА Регнум. Продажи легковых автомобилей в странах ЕС в сентябре упали на 23% в годовом исчислении. Об этом сообщается на сайте Ассоциации европейских производителей автомобилей (ACEA).

Jordi Bernabeu Farrús Автомобили

По данным ACEA, в сентябре 2021 года в странах ЕС было продано 718,6 тыс. новых легковых автомобилей, что на 23,1% ниже показателей сентября 2020 года. Отмечается, что в последний раз такие низкие показатели месячных продаж по итогам сентября были зафиксированы в 1995 году.

По итогам первых трёх кварталов текущего года в ЕС было продано 7,5 млн новых авто. В сравнении с аналогичным периодом 2020 года продажи выросли на 6,6%.

Среди крупнейших рынков ЕС за первые девять месяцев года наибольший рост показали Италия (+20,6%), Испания (+8,8%) и Франция (+8%). В Германии за рассматриваемый период было зафиксировано снижение продаж на 1,2%.