Чебаркуль, Челябинская область, 16 октября, 2021, 09:35 — ИА Регнум. В Челябинской области арестована группа лиц, занимавшихся изготовлением и сбытом нелегального алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Алкоголь

Дело завело региональное Главное следственное управление. По данным следствия, уроженец Владикавказа предложил своим шестерым знакомым заниматься этой преступной деятельностью. Для этого в Чебаркуле арендовали склад, в котором создали линию по производству немаркированного алкоголя. Там же хранились стеклотара, комплектующие и т.д.

В ходе обыска на территории нелегального цеха изъяли более 23 тыс. немаркированных бутылок водки на общую сумму более миллиона рублей и продукцию для изготовления спиртного. Круг лиц, организовавших реализацию спирта, выясняется. Шестеро фигурантом заключены под стражу, ещё один пребывает под домашним арестом. Пойманным грозит до 10 лет колонии.