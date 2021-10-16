Тюкалинск, Омская область, 16 октября, 2021, 09:32 — ИА Регнум. В Тюкалинском районе Омской области правоохранители ищут 91-летнюю местную жительницу. 13 октября она вышла из своего дома в селе Атрачи и не вернулась, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД по региону.

cocoparisienne Пропавший человек

По предварительным данным, её видели в тот день на окраине населённого пункта, направляющейся в сторону развилки дорог. Однако в соседних деревнях она не появлялась. Женщина была одета в красную осеннюю куртку, ходит, опираясь на деревянную трость.

«В настоящее время сотрудниками полиции совместно с местными жителями проводятся поиски пропавшей, обследуются близлежащие лесные массивы. Ориентировка разослана наружным службам полиции в районах и в областном центре», — отметили в ведомстве.