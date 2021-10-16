Индиан-Уэллс, США, 16 октября, 2021, 09:30 — ИА Регнум. Российские теннисисты Андрей Рублев и Аслан Карацев переиграли в парном разряде дуэт в составе Тим Пюц из ФРГ и Майкл Винус из Новой Зеландии в полуфинальном матче на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. Об этом 16 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Carine06 Андрей Рублев

Спортсмены из России обыграли немца с новозеландцем в трех сетах со счетом 6:3, 4:6, 10:5.

Соперники провели на корте 1 час 22 минуты. За это время российский дуэт теннисистов пять раз подал навылет, один раз ошибся при подаче и смог реализовать два из 10 брейк-пойнтов. Их оппоненты ни разу не подали навылет, допустили две двойных ошибки и смогли реализовать один из четырех брейк-пойнтов.

Отметим, в финале турнира в Индиан-Уэллсе Рублев и Карацев сыграют с победителями матча между дуэтом в составе Джон Пирс из Австралии и словак Филип Полашек с Иваном Додигом из Хорватии и представителем Бразилии Марсело Мело.