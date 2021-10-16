Горно-Алтайск, 16 октября, 2021, 09:24 — ИА Регнум. В Республике Алтай за минувшие сутки зарегистрирован максимальный суточный прирост случаев заражения коронавирусом с середины августа. Выявлено 48 новых носителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Наибольший прирост зафиксирован в Горно-Алтайске, где выявлено 16 новых случаев. Диагноз также подтвердился у жителей Майминского, Кош-Агачского, Шебалинского, Онгудайского и других районов. Общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии достигло 22 197.

«Число выздоровевших пациентов: за отчетные сутки — 11, за весь период — 20 752. Проведено лабораторных исследований: за отчетные сутки — 824, за весь период — 293 944», — добавили в оперштабе.