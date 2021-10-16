Курган, 16 октября, 2021, 09:20 — ИА Регнум. В Зауралье в суд направлено уголовное дело о применении принудительных мер медицинского характера в отношении жителя города Катайска, которого обвиняют во втором убийстве. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Курганской области.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нож

По данным следствия, в ноябре 2005 года обвиняемый в своём доме распивал спиртное с 30-летним знакомым по ул. Молодежной в Катайске. В ходе пьяного конфликта он нанёс собутыльнику колото-резанные ранения и травму головы. Потерпевший скончался на месте. Тело убитого обвиняемый спрятал напротив своего дома в дренажной трубе. Весной 2006 года местные жители обнаружили труп.

В декабре 2005 года подозреваемый был задержан и впоследствии осужден к 18 годам лишения свободы за совершение убийства другого жителя Катайска и покушения на убийство его брата, совершённые им на одной из улиц города. Свою причастность к трупу из дренажной трубы он отрицал. Спустя годы ДНК-данные подтвердили причастность отбывающего наказание осужденного к трупу, найденному в трубе. Под тяжестью предъявленных следователем доказательств, злоумышленник признал вину. В настоящее время он находится в колонии. Сейчас ему предъявлено обвинение ещё в одном убийстве.

Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, обвиняемый страдает психическим расстройством и нуждается в принудительном лечении в психиатрическом стационаре. В связи с этим уголовное дело направлено в суд для решения вопроса о применении к нему принудительных мер медицинского характера.