Кемерово, 16 октября, 2021, 09:17 — ИА Регнум. В Кемеровской области около деревни Суслово открыли автомобильный путепровод над Транссибирской магистралью на трассе Р-255 «Сибирь». По данным региональных властей, это повысит скорость и безопасность движения для 20 тысяч автомобилей в сутки.

Администрация правительства Кемеровской области Автомобильный путепровод над Транссибирской магистралью

«Работы на этом участке начались осенью прошлого года. Запуск путепровода завершает масштабный комплексный проект по организации движения в обход Мариинска. В 2020 году мы открыли движение по объездной трассе протяженностью 19,2 километра. Освободили Мариинск от транзитного транспорта, идущего по федеральной трассе «Сибирь», улучшили экологическую обстановку в городе и безопасность на его дорогах. Теперь не будет пробок и на переезде», — прокомментировал губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв.

Стоимость объекта — 1,1 млрд рублей.