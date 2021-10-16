Индиан-Уэллс, США, 16 октября, 2021, 09:16 — ИА Регнум. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко переиграла Елену Остапенко из Латвии в матче теннисного турнира в Индиан-Уэллсе. Об этом 16 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Пронин ИА REGNUM Виктория Азаренко (Беларусь)

Спортсменка из Белоруссии одержала верх над представительницей Латвии в трех сетах со счетом 3:6, 6:3, 7:5.

Матч продолжался в течение 2 часов 22 минут. За это время Азаренко два раза подала навылет, восемь раз ошиблась при подаче и смогла реализовать пять из восьми возможных брейк-пойнтов. Ее оппонентка за этот же временной отрезок также подала навылет два раза, допустила шесть двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из 13.

Отметим, в финале турнира в Индиан-Уэллсе Виктория Азаренко встретится с победительницей противостояния между испанкой Паулой Бадосой и Онс Жабер из Туниса.