Куру, Франция, 16 октября, 2021, 09:09 — ИА Регнум. Судно с двумя российскими ракетами-носителями «Союз-СТ» и разгонными блоками «Фрегат» прибыло в порт Париакабо вблизи космодрома «Куру» во Французской Гвиане. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Thilo Kranz Запуск ракеты «Союз-СТ» с космодрома Куру

Составные части российских ракет доставлены во Французскую Гвиану из ракетно-космического центра «Прогресс» в Самаре. Разгонные блоки «Фрегат» произведены НПО им. Лавочкина в городе Химки.

На космодроме «Куру» спецконтейнеры будут отправлены на хранение в монтажно-испытательный комплекс. Ближайший запуск ракеты «Союз-СТ» назначен на 1 декабря 2021 года. Российский носитель выведет на околоземную орбиту космические аппараты европейской спутниковой системы «Галилео».

Российские ракеты «Союз-2» в модификации «Союз-СТ» используются для пусков с космодрома «Куру» во Французской Гвиане с 2011 года. Всего с космодрома «Куру» выполнено 24 пуска российскими носителя.