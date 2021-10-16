Ташкент, 16 октября 2021, 09:02 — REGNUM Узбекистан решительно осуждает очередной террористический акт, совершенный 15 октября в мечети провинции Кандагар, который привел к многочисленным человеческим жертвам.
Как заявил официальный представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулджанов, подобные бесчеловечные вылазки провоцируют эскалацию напряженности и препятствуют установлению долгосрочного мира в Афганистане.
«Приветствуем усилия афганских властей, направленные на принятие дополнительных мер по предотвращению подобных инцидентов в стране», — говорится в заявлении.
В заявлении подчеркивается, что правительство Узбекистана выражает искренние соболезнования семьям и близким погибших, а также желает скорейшего выздоровления пострадавшим.