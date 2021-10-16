Ньюарк, США, 16 октября, 2021, 09:00 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Нью-Джерси Дэвилз» переиграл в овертайме команду «Чикаго Блекхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 16 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) slgckgc Вратарь хоккейного клуба «Нью-Джерси Дэвилз»

Игра состоялась на льду арены «Пруденшиал-центр» в Ньюарке и закончилась победой гостей в овертайме со счетом 4:3.

Основное время матча закончилось с ничейным счетом 3:3. У «Нью-Джерси» шайбами отметились Даги Хэмилтон (1-я минута), Джек Хьюз (38-я) и шведский форвард Андреас Юнссон (48-я), в составе «Чикаго» голами отличились Алекс Дебринкэт (21-я, в большинстве), Кирби Дак (57-я, при игре 6×4) и чешский нападающий Доминик Кубалик (60-я, при игре 6×5).

Победу гостям в овертайме принес гол Джека Хьюза (61-я), таким образом оформившего в матче дубль.

Отметим, в следующей игре «Нью-Джерси» 20 октября примет у себя командой «Сиэтл Кракен», а «Чикаго» 17 октября на выезде сыграет с клубом «Питтсбург Пингвинз».