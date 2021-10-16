Кемерово, 16 октября, 2021, 09:01 — ИА Регнум. В Кемеровской области медицинскую помощь получают 1217 пациентов с диагнозом COVID-19. Об этом сегодня, 16 октября, сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Отмечается, что в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашнем 14-дневном карантине находится 12 135 человек.

Всего в Кузбассе выявлено 59 717 случаев заражения коронавирусом, 57 115 человек выздоровели, 1385 пациентов скончались.