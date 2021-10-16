Владикавказ, 16 октября, 2021, 08:58 — ИА Регнум. В результате массовых беспорядков в исправительной колонии №1 во Владикавказе никто не пострадал. Об этом сегодня, 16 октября, заявил уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев.

Цитата из х/ф «Побег из Шоушенка». Реж. Фрэнк Дарабонт. 1994. США В тюрьме

«На данный момент пострадавших нет, раненых нет», — заявил Цгоев.

Он пояснил, что беспорядки в ИК№1 удалось урегулировать. Причины конфликта выясняются. Цгоев уточнил, что всего в колонии содержатся около 500 человек, из них 200 участвовали в беспорядках.

Также в ходе беспорядков на территории ИК №1 вспыхнул пожар, который удалось потушить.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, беспорядки произошли в ИК №1 накануне, 15 октября. По данным управления ФСИН по Северной Осетии беспорядки были спровоцированы двумя заключенными, которые находились в штрафном изоляторе.