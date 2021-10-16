Вашингтон, 16 октября, 2021, 08:53 — ИА Регнум. Фотографию рождественской ели с неожиданными для своих поклонников откровениями выставила на своей странице в социальной сети Instagram 16 октября американская певица Бритни Спирс.

Instagram.com britneyspears Бритни Спирс

В подписи к фотографии Спирс признаётся в своей ненависти к американской системе правосудия, из-за которой певица 13 лет находилась под унизительной для неё опекой. Кроме того, она пожаловалась на то, что из-за привычки постоянно находиться под опекой, теперь, избавившись от неё, постоянно испытывает страх.

Также певицу, по её словам, пугают и раздражают папарацци, из-за которых она не может, по её словам, нормально ехать по улице. Знаменитость призналась в своём желании уехать в другую страну.

«Я праздную Рождество 🎄 в этом году очень рано… потому что почему бы и нет!!! Я верю, что любая причина найти больше радости в жизни — хорошая идея…» — пишет Спирс.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что певица Бритни Спирс зла и обижена на свою сестру Джейми Линн Спирс из-за истории с опекой.