Анахайм, США, 16 октября, 2021, 08:48 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Миннесота Уайлд» переиграл команду «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 16 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Sarah Connors «Миннесота Уайлд»

Игра состоялась на льду арены «Хонда-центр» в Анахайме и закончилась победой гостей со счетом 2:1.

В составе победителей голами отметились Кевин Фиала (38-я минута, в большинстве) и Маркус Фолиньо (60-я)

Автором единственной забитой шайбы «Анахайма» стал шведский форвард Якоб Сильверберг (21-я, в большинстве).

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился в матче одной результативной передачей.

Отметим, в следующей игре «Миннесота» 17 октября на выезде сыграет с командой «Лос-Анджелес Кингз», а «Анахайм» 19 октября также на выезде встретится с клубом «Калагри Флэймз».