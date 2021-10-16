Брюссель, , 08:46 — REGNUM Новое правительство Германии будет проевропейскими «понимающим роль ЕС в поддержании мира и свободы», заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель 15 октября на пресс-конференции в Брюсселе.

Ангела Меркель Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По словам главы правительства, она ждет, что будущий состав исполнительного органа страны продолжит большую часть начинаний своих предшественников. Вместе с тем Меркель выразила мнение о том, что в работе правительства Германии появятся и «новые акценты».

Как сообщало ИА REGNUM, 14 августа агентство DPA со ссылкой на подсчет Союза налогоплательщиков распространило информацию о том, что ежемесячная пенсия Ангелы Меркель после ее отставки с поста канцлера будет составлять около €15 тыс. в месяц.

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