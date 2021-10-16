Красноярск, 16 октября, 2021, 08:46 — ИА Регнум. В Красноярске вынесен приговор сотруднику краевого клинического центра охраны материнства и детства. Её обвиняли в подделке свидетельств о рождении детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

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По версии следствия, в 2020 году 50-летняя медсестра по указанию начальника юридического отдела центра, заполнила три свидетельства, указав в качестве матерей гражданок Китая вместо реальных рожениц.

«Впоследствии директор ООО «Дидилия» обратился в территориальный отдел ЗАГСа с просьбой произвести государственную регистрацию рождения детей, приложив заявления и поддельные медицинские свидетельства о рождении», — отметили в ведомстве.

В ходе расследования женщина признала свою вину и принесла извинения. В результате суд признал её виновной, приговорив к штрафу в размере 30 тыс. рублей.

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